Wielerploeg XDS Astana experimenteert met gekleurde sokken en handschoenen

Wielerploeg XDS Astana heeft dinsdag tijdens de ploegentijdrit in Parijs-Nice met veelkleurige sokken en handschoenen bij de renners gereden. Dat zou moeten bijdragen aan een betere oriëntatie van de rijders tijdens een ploegentijdrit.

"Verschillende kleuren helpen de renners te identificeren waar ze zich bevinden ten opzichte van hun teamgenoten tijdens de snelle circulaties waarin ze een beurt aan kop nemen", aldus performance engineer Alex Dowsett van XDS Astana. "Het is een klein voordeel. Het is niet zo dat we hiermee aerodynamische winst boeken."

'Grote inspanning'

Dowsett licht nog wat uitgebreider toe waarom een eigen kleur sokken/handschoenen per renner kan helpen. "Als je een bocht neemt in een ploegentijdrit, trek je natuurlijk enorm hard aan de voorkant, met heel veel kracht, en dan moet je het vermogen loslaten. Als je op de zevende of zesde positie komt, moet je nog een grote inspanning leveren om weer in de rij te komen."

"Als je de achterkant van die rij met centimeters mist, wordt het een derde monumentale inspanning om de kloof te dichten. Je reageert sneller op dingen in je periferie dan wanneer je er rechtstreeks naar kijkt. Het moeilijke aan ploegentijdritten is dat iedereen er hetzelfde uitziet. Het eerste wat je van elke renner ziet, zijn hun handen."