Dekker volgt Pot op bij Twente-vrouwen: 'Ben veeleisend en let op details'

Corina Dekker is vanaf komend seizoen de hoofdtrainer van de voetbalsters van FC Twente. De Noord-Hollandse volgt Joran Pot op, die na dit seizoen stopt bij de landskampioen.

"FC Twente Vrouwen is de top van Nederland, een club waar iedereen trainster zou willen zijn", zegt Dekker op de website van de club. Ze wil hard werken en presteren en roemt het familiaire en sociale karakter bij Twente.

Dekker was eerder coach bij VV Alkmaar, de voorganger van AZ in de eredivisie. Ze werd in 2024 de vijfde Nederlandse vrouw met het trainersdiploma UEFA PRO. De afgelopen jaren liep ze onder meer stage bij RKC Waalwijk.

"Ik zie mijzelf als iemand die let op details en de tactische aspecten, maar ben ook veeleisend. Ik kijk ernaar uit om het maximale eruit te halen."

Pot staat sinds 2022 voor de groep. Onder zijn leiding behaalden de voetbalsters vele successen, waaronder het landskampioenschap en de groepsfase van de Champions League.