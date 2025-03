Ooglidcorrectie razend populair, duizenden ingrepen per jaar

Ooglidcorrecties behoren al jarenlang tot de meest populaire ingrepen in Nederland. Volgens Bert van Drunen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), worden er jaarlijks duizenden uitgevoerd. Het is een "kleine ingreep, met zowel cosmetisch als functioneel een heel prettig resultaat," aldus Van Drunen.

Een ooglidcorrectie is een chirurgische ingreep waarbij overtollig huid- of vetweefsel van de boven- of onderoogleden wordt verwijderd. De behandeling biedt zowel esthetische voordelen, zoals een jeugdiger uiterlijk, als functionele voordelen, zoals het verbeteren van het zicht.

Een recent voorbeeld is PVV-leider Geert Wilders, die na het reces met een frissere blik verscheen nadat hij op doktersadvies een ooglidcorrectie had ondergaan. Wilders gaf aan "echt last te hebben van hangende oogleden" en is tevreden over het resultaat, hoewel het herstel van de zichtbare littekens nog wat tijd nodig heeft.

Grootste deel betaalt zelf

Veel mensen kiezen voor een ooglidcorrectie wanneer hangende oogleden het dagelijks functioneren belemmeren, vertelt Van Drunen. "Denk bijvoorbeeld aan mensen die veel achter een scherm zitten of vrachtwagenchauffeurs die de hele dag op de weg zitten en last krijgen van zware oogleden. Zij zijn er enorm bij gebaat."

De prijs voor een ooglidcorrectie varieert per ziekenhuis of kliniek, maar ligt meestal tussen de 500 en 1200 euro. Alleen in extreme gevallen wordt een ooglidcorrectie door de zorgverzekeraar vergoed.

Van Drunen legt uit: "Een ooglid moet bijvoorbeeld minstens een derde voor de pupil hangen en daardoor functionele problemen opleveren, om in aanmerking te komen voor vergoeding." Het grootste deel van de mensen die een ooglidcorrectie laten uitvoeren betaalt zelf voor de ingreep.

Serieuze complicatie

Ondanks het succes van de behandeling maakt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgen zich zorgen over het type aanbieders. De ingreep is zo populair en kleinschalig dat mensen tegenwoordig ook terechtkunnen bij huisartsen of cosmetisch artsen.

"Alleen artsen die een chirurgische opleiding hebben, zoals aangezichtschirurgen, zijn opgeleid om dit soort ingrepen uit te voeren," legt Van Drunen uit. "In principe mogen alle basisartsen die in het BIG-register staan de ingreep uitvoeren, maar de artsen moeten zelf bepalen of ze bekwaam genoeg zijn. Pas na de ingreep wordt door de inspectie beoordeeld of ze daadwerkelijk bekwaam zijn."

Ooglidcorrecties die worden uitgevoerd door opgeleide plastisch chirurgen kennen weinig risico's. Toch waarschuwt Van Drunen voor de gevaren van ongeschoolde artsen: "We zien nog wel eens dat er te veel weefsel wordt weggehaald, waardoor het oog niet meer goed dicht kan. Dat is een serieuze complicatie."