Oud-burgemeester Groningen krijgt ook in rechtbank boete voor schennispleging

De politierechter in Zwolle heeft oud-burgemeester Schuiling van Groningen veroordeeld tot een boete van 250 euro voor wat officieel 'schennispleging' heet. Hij werd ervan verdacht in zijn auto zichzelf te hebben bevredigd met ontbloot geslachtsdeel, of in ieder geval deels ontbloot met een hand in zijn broek in de auto te hebben gezeten.

Aanvankelijk had hij een strafbeschikking gekregen van het Openbaar Ministerie, een boete die zonder tussenkomst van een rechter wordt opgelegd. Hij kreeg toen ook een boete van 250 euro, maar weigerde die te betalen omdat de zaak volgens hem op een misverstand berust.

Het gaat over een voorval op 25 maart vorig jaar. Rond 23.00 uur reed de burgemeester over de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Hij had de binnenverlichting van zijn auto aangedaan en had zijn shirt deels omhoog. De vrachtwagenchauffeur stelde dat hij het geslachtsdeel van de burgemeester kon zien en dat hij masturbeerde.

Confronteren

Bij een afslag reed de burgemeester achter de vrachtwagen aan. De twee voertuigen stopten en de vrachtwagenchauffeur confronteerde de burgemeester met zijn gedrag. Schuiling zou hebben gezegd dat hij "even moest piesen". De vrachtwagenchauffeur nam later contact op met de politie, waarna Schuiling een verklaring aflegde bij de politie in Apeldoorn.

Volgens de oud-burgemeester was er geen sprake van masturbatie, maar had hij last van plotselinge hevige pijn in zijn onderbuik. Hij stelt dat hij daar al sinds 2022 mee had te kampen. In het gemeentehuis kon ik dat opvangen door een tijd door de gang te lopen. Ook helpt het om de riem los te maken en de hand bij de buik te houden."

Parkeerplaats

Tijdens de zitting werd ook een ander incident besproken, van oktober in 2023. De oud-burgemeester werd toen 's avonds bij een parkeerplaats bij een tankstation deels ontkleed aangetroffen in zijn auto.

Volgens de burgemeester had hij ook toen last van hevige pijn en zocht hij een plek waar hij zijn auto neer kon zetten om te proberen te plassen. Dit is niet tot een zaak gekomen, maar de politie noteerde het incident wel.

Schuiling stopte vorig jaar voortijdig als burgemeester van Groningen. "Reflecterend op de afgelopen jaren, moet ik concluderen dat ik op dit moment niet langer de benodigde energie heb om met volle overgave aan deze opgaven te werken", zei hij toen. Begin dit jaar bleek echter dat hij door minister Uitermark van Binnenlandse Zaken gedwongen was om ontslag te nemen.