Kabinet: strengere aanpak illegale handel vapes 'onder toonbank' en online

Het vorige kabinet heeft al van alles geprobeerd om de populariteit van de e-sigaret de kop in te drukken met waarschuwingen dat vapen helemaal geen "gezond alternatief" is voor roken en ook niet "cool" is. Er kwam een rookverbod in openbare ruimten.

Begin 2024 werd een streep gezet door de verkoop van zoete smaakjes, die het vapen nog aantrekkelijker maken. En vanaf 2023 mochten e-sigaretten niet meer online worden verkocht, maar alleen in tabaksspeciaalzaken. Straatverkoop is ook verboden.

Influencers

Maar vapen is nog steeds ongekend populair onder jongeren, onder meer geïnspireerd door tiktokkende influencers en allerlei verkoopmogelijkheden via sociale media.

Karremans richt zich nu vooral op de strengere aanpak van illegale handel op internet en op extra preventie. Ondanks de strenge verkoopregels weten jongeren gemakkelijk aan hun elektrische rookwaar te komen. Dat gaat volgens Karremans "onder de toonbank", via straathandel, via sociale media of via dealers rond scholen. En er zijn tal van internetsites te vinden met e-sigaretten.

Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het met een structureel personeelstekort lastig om die illegale handel aan te pakken. Ook is alleen de verkoop strafbaar, waardoor een NVWA-controleur undercover een aankoop moet doen om de illegale verkoper op heterdaad te betrappen.