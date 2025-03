Achter vier favoriete F1-teams dromen outsiders van incidentele podiumplaats

Sainz beklaagde zich na de testdagen over tijdgebrek. "Het voelt raar om na anderhalve dag oefenen al te gaan racen met deze auto's. Belachelijk. Het is vooral slecht voor de debutanten, maar ook voor mij als overstapper. Ik had nog van alles willen uitproberen, maar dat zal ik dus tijdens de eerste raceweekends moeten uitvogelen."

Aston Martin (Fernando Alonso & Lance Stroll)

Het gebeurt niet vaak dat Lance Stroll de lachers op zijn hand heeft tijdens een persconferentie. In Bahrein gebeurde het zowaar, nadat een journalist hem had gevraagd of een coureur na vijf rondjes al weet of hij in een winnende auto zit. "In sommige gevallen weet je dat nog eerder", mompelde de Canadees zuurtjes. Nee, Aston Martin is dit jaar geen titelkandidaat. Nog niet. De renstal zal dat pas worden als de zoon van eigenaar Lawrence plaats moet maken voor een kanon.

Veteraan Fernando Alonso (43) is in staat om af en toe een topresultaat neer te zetten, maar Aston Martin richt zich nu al op 2026. Een nieuw reglement, Honda-krachtbronnen en een meesterontwerper: Adrian Newey. "2025 is een overgangsjaar", zegt Alonso. "Ik ben geduldig. We hebben alle ingrediënten in huis."