Minister Bruins wil nog geen verplichte stagevergoeding, vreest daling aantal plekken

Maar niet alle bedrijven zijn enthousiast over een opgelegde financiële bijdrage aan hun stagiair. Ze zijn tijd en mankracht kwijt aan de begeleiding en zeggen dat ze minder snel stageplekken zullen aanbieden als het hen ook nog geld kost. Er is in verschillende sectoren al een tekort aan stageplekken.

Kleine bedrijven

Voor dit argument is minister Bruins gevoelig, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat een hogere vergoeding vooral effect heeft op het stage-aanbod "vanuit kleine bedrijven, zelfstandigen en bedrijven in sectoren waar nu weinig stagevergoedingen worden gegeven."

Het ministerie heeft in 2023 wel een stagepact MBO afgesloten met onder meer werkgevers en vakbonden om de positie van mbo-studenten verbeteren. Bruins wil nu wachten op het effect dat dit zal opleveren en pas over twee jaar opnieuw kijken naar een wettelijke verplichting.

Stijgende lijn

Ook vindt hij een goede stagevergoeding vooral een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers gezamenlijk, en dat er in de cao's goede afspraken over gemaakt moeten worden. In 2023 was in 10 procent van cao's stagevergoedingen geregeld, nu is dat in 17 procent. In 2023 kreeg 40,5 procent van de mbo-studenten een financiële vergoeding, in 2024 was dat 42 procent. "Ik zie dat er stappen worden gezet", aldus Bruins.