Olympisch roeikampioen Oldenburg (37) stopt, na goud verdween zin om te roeien

De nu 37-jarige Oldenburg begon haar carrière als wedstrijdzwemster en ging pas in haar studententijd roeien.

Haar talent bleef niet onopgemerkt. Op de Europese kampioenschappen van 2017 in het Tsjechië won Oldenburg samen met Lisa Scheenaard de zilveren medaille in de dubbeltwee. Een jaar later werd ze derde op het EK in Glasgow in de vrouwen-acht.

Ondanks dit succes, lukte het haar niet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio en Tokio, een grote droom van Oldenburg.

Die droom kwam wel uit nadat ze in een boot werd gezet met Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra. In 2022 zorgde dit team voor een daverende verrassing door in de vier-zonder zilver te winnen tijdens de WK in Tsjechië. Ook won Oldenburg zilver in de vrouwen-acht. Het jaar erop werd ze bij de WK in Belgrado wereldkampioen in de vier-zonder.

Bekijk die gouden WK-race hier: