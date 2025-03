Tweevoudig olympisch hockeykampioen Verschoor stopt per direct als international

Hockeyster Maria Verschoor stopt per direct als international van Oranje. Daarnaast vertrekt ze na dit seizoen bij haar club Amsterdam, om haar loopbaan in het buitenland te vervolgen. "Ik heb de behoefte aan vrijheid", zegt ze tegen hockey.nl.

Verschoor speelde 214 interlands voor Nederland, won twee keer de Olympische Spelen, vier keer het EK en eenmaal het WK. Een aantal maanden geleden laste ze al een 'hockeypauze' in omdat ze rust nodig had op het mentale vlak. Als international is die nu definitief geworden.

Als clubspeelster mikt Verschoor dus op een stap naar het buitenland. "Als je het voelt, dan voel je het. Het is mooi geweest", verklaart ze op hockey.nl. "Ik heb alles meegemaakt. Het is nu tijd om te kijken wat ik wil. Waar ik energie van krijg."