'Explosies Den Haag zijn te linken aan dodelijke aanrijding'

De reeks explosies in de Haagse woonwijk Ypenburg houdt direct verband met een dodelijke aanrijding vorig weekeinde in Maassluis. Dat meldt Omroep West na eigen onderzoek.

In Ypenburg waren de afgelopen week vier explosies, waarvan de laatste vanochtend rond 04.30 uur aan de Derkswater. De schrik in de buurt zit er goed in. "De politie had ieder half uur moeten surveilleren. Maar dat hebben ze niet gedaan", aldus een buurtbewoonster. Een ander zegt: "Ik heb stress. Wij zijn vanavond niet thuis."

De explosies begonnen na een aanrijding vorige week zondag rond 04.30 uur in Maassluis. Een 18-jarige jongen werd aangereden, mogelijk na een ruzie. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Na de aanrijding zijn vier jonge mannen opgepakt. De politie heeft drie van hen weer vrijgelaten. Maar de vierde, de 23-jarige Tyrone H. uit Den Haag-Ypenburg, zit nog vast. De vier explosies van de afgelopen tien dagen zijn telkens in de buurt van het huis waar hij bij zijn moeder woont. Dat huis is door de gemeente gesloten.

Heel erg bang

Volgens Omroep West heeft H.'s moeder aan verschillende buren verteld dat haar zoon vastzit voor de dodelijke aanrijding. De moeder zelf wil daar niets over zeggen bij de regionale omroep. De advocaat van verdachte geeft geen commentaar. Maar omwonenden bevestigen de lezing.

"Iedereen in de buurt kent dit verhaal", zegt een van de bewoners. "Ik ben heel erg bang dat de volgende aanslag nu bij ons in de straat zal plaatsvinden."

De 23-jarige verdachte zou een slechte naam hebben in de buurt. Hij heeft een strafblad. In België is hij onder meer veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij een serie autodiefstallen, waaronder de Range Rover van de Belgische voetballer Mousa Dembélé.

Voor de explosies in Ypenburg heeft de politie tot nu toe drie verdachten opgepakt. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de explosies.