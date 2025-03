Nederland viert coëfficiëntenfeest, maar in strijd Europese plekken ligt België op de loer

Het gat met Portugal zal minimaal zijn. Maar vanuit het zuiden doemt een nieuwe bedreiging op: België. Met clubs als Club Brugge, Anderlecht, Cercle Brugge, Union Sint-Gillis, Gent en Genk hebben de Belgen flink wat punten gesprokkeld de laatste jaren. De Belgen gaan voor het seizoen 2027/2028 zoals het er nu voorstaat ruim over Nederland heen naar de zesde plaats.

De blik mag op de langere termijn dus meer op België. Maar echte nood is er nog niet aan de man. Nederlandse clubs hebben nog dik twee seizoenen - de cyclus voor het seizoen 2027/2028 loopt van 2022/2023 tot en met 2026/2027 - om de zuiderburen en Portugal onder zich op de coëfficiëntenlijst te houden.

Dat Nederland tot die tijd meer teams af mag vaardigen in Europa, zal helpen in die strijd. Belangrijk is wel dat er een eredivisieteam meedoet aan de Conference League, wat dit jaar niet het geval was.