Zweedse politie pakt na 21 jaar verdachte op voor moord Rotterdam

De Zweedse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij in 2003 een 33-jarige man om het leven heeft gebracht in Rotterdam.

De verdachte in deze coldcase is een Libiër van 51, meldt Rijnmond. Hij is begin deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft in ieder geval 14 dagen langer vastzitten.

De zaak gaat terug naar zondag 14 september 2003. Na een melding op het alarmnummer vond de politie toen laat in de avond het lichaam van een 33-jarige in Rotterdam wonende Tunesiër. Dit gebeurde op de Duivenvoordestraat in Rotterdam-West. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen.

De politie onderzocht de zaak, maar hield niemand aan. Wel werden dna-sporen van de vermoedelijke dader veiliggesteld.

Match

Zestien jaar later, in 2019 leverde dat een match op met dna dat bij een man in Zweden was afgenomen. Waarom dat gebeurde, kan de politie "vanwege privacyregels" niet zeggen.

Er gebeurde in 2019 weinig met de match. Het dna kwam weliswaar overeen met dat van een opgeslagen dna-profiel in de internationale databank; de verdachte zelf was onvindbaar. Wel stond hij sinds die tijd internationaal gesignaleerd.

Overgeleverd aan Nederland

Maar recent is de verdachte op basis van de signalering alsnog aangehouden in Zweden. Hij is inmiddels overgeleverd aan Nederland.

Het onderzoek is met de aanhouding van de man in een stroomversnelling geraakt, zegt de politie. Belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is wat het motief van de verdachte is geweest voor de moord in 2003. "Om het onderzoek niet te verstoren kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan", stelt de politie.