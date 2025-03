Boekenweek van start, leesvaardigheid jongeren blijft zorgenkindje

Volgens het kenniscentrum zijn er tussen de opleidingen tot leraar grote verschillen in hoeveel aandacht er aan lezen wordt besteed. "En dat terwijl de school, samen met iemands thuis en de bibliotheek de plekken zijn waar lezen aangemoedigd moet worden."

Zo heeft de overheid geïnvesteerd in de 'bibliotheek op school'. Als onderdeel daarvan zijn op veel basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zogenoemde leesconsulenten aan het werk, medewerkers die lezen faciliteren en stimuleren.

Jongeren in het voortgezet onderwijs zouden blijvend in aanraking moeten komen met lezen, vindt het kenniscentrum. "Het klinkt misschien gek, maar ook middelbare scholieren vinden het heerlijk om voorgelezen te worden, bijvoorbeeld tijdens de laatste tien minuten van de les", zegt teamleider specialisten van Stichting Lezen Martijn Nicolaas. "Je ziet echt dat leerlingen daar goed op reageren."

Voorzichtig optimistisch

Directeur Van Gelder van Stichting Lezen is voorzichtig optimistisch over de resultaten van het volgende PISA-onderzoek, maar stelt dat waarschijnlijk pas in 2028 of 2029 de eerste effecten van de leesbevordering zichtbaar zijn.

"Ik verwacht in 2026 een stabiele tot lichte groei, vanwege de gevoelde urgentie om stappen te zetten. Sommige jongeren die nu in het voortgezet onderwijs komen, hebben al op een basisschool gezeten waar het leesonderwijs is verbeterd." Maar dat geldt nog lang niet voor allemaal, zegt ze. "Laten we hopen dat het in eerste instantie in 2026 stabiliseert."

