12/3 in Nieuwsuur: Minister Brekelmans van Defensie • Handelsoorlog, beurzen in het rood • Uitbuiting arbeidsmigranten

Enorme investeringen in defensie

Minister Ruben Brekelmans van Defensie staat voor een enorme uitdaging om het leger klaar te maken voor een toekomst waarin Europa minder kan leunen op Amerikaanse militaire steun.

De miljarden die politici willen investeren in defensie vliegen om de oren. De Europese Commissie wil dat EU-landen in totaal 800 miljard euro extra stoppen in defensie. Daarnaast wordt er gekeken naar een internationale troepenmacht die moet toezien op een toekomstig bestand in Oekraïne. Brekelmans was gisteren nog in Parijs waar er over dit onderwerp werd gepraat.

Vanavond zit minister Ruben Brekelmans in de studio.