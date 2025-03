'Gasdokter' van Boskalis onderzoekt tanker op giftige dampen en explosiegevaar

Medewerkers van maritiem dienstverlener Boskalis gaan vandaag proberen om aan boord te komen van de olietanker Stena Immaculate die maandag werd geramd door een vrachtschip. Of dat lukt is afhankelijk van het weer. De tanker ligt op de Noordzee voor anker voor de Britse kust, lekt kerosine en heeft door de aanvaring een groot gat aan de zijkant.

Boskalis is ingehuurd om het schip te bergen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is het bedoeling dat een klein team, inclusief een zogenoemde 'gasdokter' vandaag op het schip metingen doet om te checken of het veilig is aan boord. Er wordt gekeken of er nog giftige en explosieve stoffen vrijkomen, zoals kerosinedampen. Ook de temperatuur in het schip wordt gemeten.

Na de aanvaring brak brand uit op de olietanker en werd gevreesd dat het schip zou zinken. De bestuursvoorzitter van Boskalis, Peter Berbowski, zei gisteren in Nieuwsuur dat een schip bij zo'n grote brand zo heet kan worden dat het vervormt en uiteindelijk openbarst en zinkt.

"Dus er is meteen begonnen met het afkoelen van het schip. Die grote waterstralen die op beelden te zien waren, waren niet zozeer om de brand te blussen, maar vooral om het schip te koelen."

Zwakke plekken

De berger is op dit moment vooral bezig om een goed beeld te krijgen van de situatie. Dat gebeurt door ter plekke op het schip te onderzoeken waar en hoe groot de schade is.

Op deze beelden is de schade aan de olietanker goed te zien: