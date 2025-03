Rita Verdonk verlaat de politiek: 'Genoeg vergaderd en gedebatteerd'

Rita Verdonk (69) stelt zich niet opnieuw beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Verdonk was eerder Tweede Kamerlid en minister. Sinds maart 2022 is ze gemeenteraadslid in Den Haag. Dat blijft ze nog een jaar, maar dan is het voorbij.

"Ik wil meer flexibiliteit terug in mijn leven", laat Verdonk weten bij Omroep West. "Al die vaste, vaak langdurige vergaderingen en debatten heb ik nu wel genoeg gedaan."

Het is de tweede keer dat Verdonk de politiek verlaat. In oktober 2011 maakt de oud-minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie ook bekend dat ze stopte als politiek leider en bestuursvoorzitter van de door haar opgerichte beweging Trots op Nederland. Toen zei ze meer ruimte te willen hebben voor haar eigen bedrijf en privéleven.

Running mate

Maar in het voorjaar van 2022 was Verdonk terug. Ze presenteerde zichzelf bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag als 'running mate' van Richard de Mos, de partijleider van Hart voor Den Haag. Ze stond op plek twee van de kieslijst en werd gekozen. Maar ze werd geen wethouder zoals de bedoeling was omdat Hart voor Den Haag in de oppositie terechtkwam.

Toch toonde Verdonk zich "heel gemotiveerd" om zich in te zetten voor de burgers van Den Haag. "Helaas moest dat vanuit de oppositie en met een college dat over het algemeen meer bezig is met eigen stokpaardjes dan met de belangen van de inwoners van Den Haag", zegt ze. "Dat doet me echt verdriet."

Mark Rutte

Rita Verdonk werd in 2003 voor de VVD minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Ze verkreeg populariteit door haar strenge asielbeleid en mengde zich in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Ze werd daarbij verslagen door toenmalig partijleider Mark Rutte. Toen ze bij de parlementsverkiezingen in 2006 als nummer twee meer stemmen dan Rutte kreeg, claimde ze alsnog een leidende rol. De VVD zette haar uit de fractie.

Hierna splitste ze zich af en ging ze als eenmansfractie verder in de Tweede Kamer om vervolgens de partij Trots op Nederland op te richten.

Vastbijten

Hoewel ze dus echt een punt achter haar carrière gaat zetten, blijft ze nog een paar maanden actief in Den Haag. "Er zijn nog genoeg dossiers waarin ik me de komende tijd blijf vastbijten", zegt Verdonk. Zo blijft ze zich verzetten tegen de opvang van mogelijk 750 asielzoekers later dit jaar in HagaZiekenhuis. Maar ze wil zich tot volgend voorjaar ook uitspreken over "het jeugdbeleid, femicide en vrouwenrechten".