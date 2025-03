Bosnisch OM vaardigt arrestatiebevel uit tegen Bosnisch-Servische leider Dodik

Dodik erkent de hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina niet. Hij is het ermee oneens dat die eigen wetten mag doorvoeren en beslissingen van de twee entiteiten in het land mag terugdraaien. Dodik noemde eerder de rechtszaak tegen hem onacceptabel en zei dat hij niet van plan was zich aan het vonnis te houden.

Of Dodik en de twee anderen daadwerkelijk worden gearresteerd, is uiterst onzeker. De politie in Republika Srpska staat onder controle van Dodik. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren als agenten van de federale politie hem proberen te arresteren.

Zo ziet Bosnië en Herzegovina eruit. De rode delen zijn de Republika Srpska: