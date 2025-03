Meer tanks, kogels en raketten; Duitse Rheinmetall breekt records

Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall maakt een ongekende groei door. De vraag naar defensiematerieel is mede door de oorlog in Oekraïne enorm en daardoor haalde het bedrijf afgelopen jaar een recordomzet binnen van 9,8 miljard euro. Dat is 36 procent meer dan een jaar eerder.

Het einde van die groei is niet in zicht. Vanuit de Verenigde Staten wordt de druk op NAVO-landen opgevoerd om de defensiebudgetten te verhogen. Het bedrijf is nu al een van de grootste munitieproducenten van Europa en de productie wordt de komende jaren verveelvoudigd. In 2022 produceerde het bedrijf nog 70.000 stuks munitie voor wapengeschut, over 2 jaar zijn dat er 1,1 miljoen per jaar. Dat levert jaarlijks alleen al 4 miljard euro op.

In 2027 gaat het om 4,7 miljoen stuks aan alle soorten munitie, dat was in 2022 iets meer dan 1 miljoen stuks. Het bedrijf groeit de komende jaren van 32.000 naar 40.000 werknemers.

'Trots'

Als NAVO-landen hun uitgaven verhogen naar 3,5 procent van al hun uitgaven, wat als mogelijk doel voor de toekomst wordt genoemd, dan verdubbelt het bedrijf de productiefaciliteiten voor munitie, zei topman Armin Papperger in een toelichting op de cijfers.

Ook in de beurskoers is het financiële succes van Rheinmetall terug te zien. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de waarde van het bedrijf met meer dan 1000 procent gestegen, van een waarde van nog geen 4 miljard naar een bedrijf van meer dan 50 miljard. "We zijn daar trots op en dankbaar voor", zegt bestuursvoorzitter Papperger.

Het bedrijf heeft productielocaties op verschillende locaties in Europa, ook in Nederland. Het bedrijf werkt samen met het Amerikaanse Lockheed Martin voor de productie van F-35-gevechtsvliegtuigen. "We zien de VS als een zeer betrouwbare partner", zegt Papperger.

"We zijn voor een groot deel een Amerikaanse onderneming, we produceren daar ook. We hebben alleen Duitse wortels en daar kan Trump weinig tegen hebben."