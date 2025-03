Georgische oud-president Saakasjvili opnieuw veroordeeld

De voormalige Georgische president Michail Saakasjvili moet negen de cel in. Volgens een Georgische rechtbank is Saakasjvili schuldig aan verduistering. De oud-president zit al bijna vier jaar vast na een eerdere veroordeling. Die periode wordt van zijn celstraf afgetrokken.

Saakasjvili was president van 2004 tot 2013. Aan het begin van zijn presidentstermijn begon hij met het doorvoeren van hervormingen voor de publieke sector. Ook richtte hij Georgië steeds meer op het Westen.

In 2008 viel Rusland het land binnen en waren de landen enkele weken in oorlog. Daarnaast werden de laatste jaren van zijn ambtstermijn gekenmerkt door autoritair optreden en politiegeweld. In 2012 verloor de partij van Saakasjvili partij de verkiezingen.

Daarna vertrok hij uit het land en bekleedde hij hoge functies in Oekraïne. Toen hij daar het land werd uitgezet na uitspraken over corruptie in het land, vestigde de oud-president zich in 2018 tijdelijk in Nederland omdat zijn vrouw uit Terneuzen komt.

Ondertussen werd Saakasjvili in Georgië bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik. Toen de oud-president in 2021 terugkeerde werd hij gearresteerd en moest zes jaar de cel in. Sindsdien zit hij in een gevangenisziekenhuis. Over zijn gezondheid zijn regelmatig zorgen geuit.

Commotie in rechtbank

Vanmorgen legde de rechter hem negen jaar extra celstraf op en daarnaast mag Saakasjvili drie jaar geen openbaar ambt bekleden.

Op de Georgische televisie was te zien dat er na de uitspraak commotie ontstond in de rechtszaal. Aanhangers van de oud-president noemden de rechter een "slaaf van de huidige regering". Die is steeds meer pro-Russisch en keert zich af van de EU.

Over de koers is veel onrust in Georgië. In november braken massale protesten uit toen onderhandelingen over toetreding tot de EU tot 2028 werden uitgesteld. Honderden mensen werden opgepakt.

Luxe hotelbezoeken

Ook Temur Janashia, het voormalig hoofd van de Staatsveiligheidsdienst, werd schuldig bevonden in dezelfde zaak. Hij krijgt een boete van 300.000 Georgische Lari, omgerekend zo'n 100.000 euro.

Samen met Saakasjvili zou Janashia ongeveer 9 miljoen Georgische Lari, bijna 3 miljoen euro, aan staatsgelden hebben verduisterd voor persoonlijke doeleinden. Dat gebeurde met geheime documenten die op onrechtmatige wijze als 'geheim' waren gemarkeerd.

Dat geld werd volgens de aanklager gebruikt voor luze hotelovernachtingen, spabezoek, cosmetische klinieken en kleding voor Saakasjvili en zijn vrienden en familie.

Andere zaken

Oppositieleden en de verdediging van de oud-president zeggen dat de zaak politiek gemotiveerd is. Volgens hen is het regime bang voor Saakasjvili en wil het daarom dat hij achter de tralies blijft.

Tegen de oud-president lopen nog twee rechtszaken. De ene gaat over incidenten als het opbreken van anti-regeringsprotesten en de andere gaat over een illegale grensovergang bij zijn terugkeer naar Georgië in 2021.

