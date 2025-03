Grammy-winnares Roselilah op nummer 1 in de VS: 'Ik moest mezelf knijpen'

In 2021 belandde ze op het nummer Familie Ties met Baby Keem en Kendrick Lamar. Ze won voor dat nummer als eerste Nederlandse vrouw een Grammy in de categorie Best Rap Performance. "Het is de gaafste samenwerking die ik tot nu toe heb gedaan", vertelt Roselilah. "Er is langer dan een jaar aan gewerkt."

Ze bleef regelmatig muziek naar Baby Keem sturen, het neefje van de Amerikaanse megaster Kendrick Lamar. Keem stuurde de drums van haar beat stiekem door naar Lamar, die in het grootste geheim werkte aan een nieuw project. "Ik kreeg ineens een mail van het team van Kendrick met de mededeling dat ik had meegewerkt aan zijn nieuwe album", vertelt Roselilah. "Ik moest mijzelf even knijpen. Ik ben toen op Spotify elk nummer afgegaan totdat ik mijn naam tegenkwam."

En daar stond haar naam in de credits van Luther. "Ik moest mezelf echt vertellen: Dit is niet fake!" Ook haar familie en vrienden konden het niet geloven toen ze haar naam zagen. "Ik heb zoveel lieve reacties gekregen." Inmiddels staat het nummer al drie weken op nummer één in de Billboard top 100.

'Grootste motivatie'

Ze kreeg niet altijd evenveel steun van mensen om haar heen. "Vroeger vonden sommige vrienden het maar raar dat ik muziek wilde maken. Maar dat is voor mij altijd de grootste motivatie geweest, ik wilde hun bewijzen dat ze ongelijk hadden."

Maar je moet als muziekmaker ook kritisch naar jezelf zijn, zegt de producer. "Ik weet dat ik op dit moment nog niet goed genoeg ben om te produceren voor Beyoncé of Rihanna. Ik ben ook zeker niet de beste producer uit Nederland." Volgens de producer moet je als artiest goed weten waar je geluid tot zijn recht komt.

Toen Lamar en SZA het nummer ook nog eens toevoegden aan het halftime-optreden van de Super Bowl vorige maand, wist ze niet wat ze hoorde. "Het gevoel dat ik had toen ik het optreden bekeek, is niet in woorden te omschrijven."

Het optreden van Kendrick Lamer en SZA tijdens de Super Bowl: