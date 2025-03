Zweedse accufabrikant Northvolt vraagt faillissement aan, flinke tik voor Europa

Northvolt, het Zweedse bedrijf dat batterijen voor auto's produceert, heeft in Zweden faillissement aangevraagd. Dat meldt de accufabrikant in een verklaring. Het bedrijf produceert accu's voor onder meer automerken Volvo, Scania en BMW.

Europa had lange tijd zijn hoop op het bedrijf gevestigd om onafhankelijk te zijn van Chinese batterijen en de Europese investeringsbank investeerde begin vorig jaar dan ook bijna een miljard euro in Northvolt.

In oktober wist Northvolt nog 15 miljard euro aan financiering binnen te halen, wat toen gold als een Europees record voor een niet-beursgenoteerd bedrijf. Toen kampte het bedrijf al wel met betalingsachterstanden. Er was toen sprake van problemen met het betalen van salarissen van medewerkers en leveranciers. Ook moest het bedrijf nog 25 miljoen euro aan de Zweedse belastingdienst betalen.

Daarnaast hing het bedrijf onderzoeken van de politie boven het hoofd. Die gingen over medewerkers die op de werkvloer overleden of onder onduidelijke omstandigheden buiten werktijd stierven.

Amerikaanse en Duitse tak niet failliet

Northvolt zegt dat het "alle beschikbare middelen heeft onderzocht voor een toekomst van het bedrijf", maar is naar eigen zeggen gebukt gegaan onder verschillende factoren, zoals "stijgende kosten" en "geopolitieke instabiliteit".

Daarnaast is het Northvolt niet gelukt om meer batterijen te produceren door "zowel verwachte als onvoorziene omstandigheden."

Een bewindvoerder die wordt aangesteld door de Zweedse rechtbank zal het faillissement van de accufabrikant overzien, is te lezen in de verklaring. Die zal ook onderzoeken of het mogelijk is om de Zweedse tak van het bedrijf te verkopen.

De bestuursvoorzitter van Northvolt stelt hoopvol te zijn over een mogelijke doorstart van het bedrijf, maar zegt ook dat het aan de bewindvoerder is om te bepalen hoe dat zou moeten gaan.

Het bedrijf heeft ook een Amerikaanse en een Duitse tak, maar die hebben nog geen faillissement aangevraagd.