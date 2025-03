Kapitein van schip dat op tanker botste komt uit Rusland

De kapitein van het vrachtschip dat maandagochtend botste op een kerosinetanker op de Noordzee, is een 59-jarige man met de Russische nationaliteit. Dat heeft de eigenaar van het schip, dat vaart onder Portugese vlag, gemeld aan persbureau Reuters.

De tanker (183 meter) waar het vrachtschip (140 meter) op botste, vervoerde kerosine voor het Amerikaanse leger en lag voor anker voor de Britse kust. Een woordvoerder van de Britse premier Starmer zei gisteren dat er geen vermoedens zijn dat er opzet in het spel is.

Na de aanvaring vlogen beide schepen in brand. Eén bemanningslid van het vrachtschip raakte vermist na de scheepsbotsing en de zoektocht naar hem is gestaakt. Het Nederlandse bedrijf Boskalis is gevraagd de tanker te bergen.

De Russische kapitein werd gisteren aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag door ernstige nalatigheid.

Op de plek waar de tanker werd geraakt lagen meerdere schepen voor anker. De BBC meldt dat andere schepen kort ervoor er wel in slaagden ertussendoor te manoeuvreren. Het zicht zou op het moment van de aanvaring slecht zijn geweest.