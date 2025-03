Slot uitgeschakeld, maar: 'Beste wedstrijd waar ik bij betrokken was'

Arne Slot zag dinsdagavond zijn Liverpool uitgeschakeld worden door PSG in de achtste finale van de Champions League. Toch was de Nederlander na afloop lovend over het niveau van de wedstrijd, die uiteindelijk met een penaltyserie beslist werd.

"Het was de beste wedstrijd waarbij ik ooit betrokken ben geweest", aldus Slot op de persconferentie na een intens duel op Anfield. "Ik heb als manager niet de geschiedenis die Liverpool heeft. Ik zag twee teams van een ongekend hoog niveau, met een enorme intensiteit. In de eerste 25 minuten waren we echt ongelooflijk, maar toen ik naar het scorebord keek stond het 0-1."

"We speelden de perfecte wedstrijd, we maakten alleen geen doelpunt. Het was een ongelofelijke prestatie, zeker als je het vergelijkt met vorige week."

Strafschoppen

In het heenduel heerste PSG en kregen ze veel kansen, alleen bleef Liverpool mede door een uitblinkende doelman Alisson Becker overeind. Door een late treffer won de ploeg van Slot zelfs met 0-1. Nu waren de rollen dus omgedraaid. Ousmane Dembele maakte het enige doelpunt in de reguliere speeltijd en in de verlenging werd niet gescoord. Daardoor waren er strafschoppen nodig om een winnaar aan te wijzen.

De hoofdrol in de strafschoppenserie was voor PSG-doelman Gianluigi Donnarumma. De Italiaan stopte zowel de inzet van Darwin Núñez als Curtis Jones. PSG maakte geen enkele fout, want Vitinha, Ramos, Dembele en Doue waren wél trefzeker vanaf elf meter.