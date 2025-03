Arensman deelt twijfels met 'jeugdheld' Dumoulin: 'Plezier in wielrennen was kwijt'

Dat plezier was even weg, maar zit er wel in bij de Betuwse renner. Als junior was hij een verdienstelijk veldrijder, spelend in het zand en de modder. Hij ging geschiedenis studeren, een keuze ingegeven door zijn hart. En in zijn eerste grote ronde als prof - de Vuelta in het coronajaar 2020 - viel Arensman op door onbevangen de aanval te kiezen.

Afgelopen seizoen hield Arensman het tien dagen vol in de Vuelta. Vier jaar na de pandemie had het coronavirus hem toch te pakken gekregen. Wéér een verloren grote ronde, waar hij maandenlang alles voor opzij had gezet. Wéér een kans verloren om de verwachtingen in te lossen.