Bewoners Arnhem nog niet terug: 'Ik hop van bank naar bank'

Ook zes dagen na de brand in de Arnhemse binnenstad kunnen tientallen bewoners niet terug naar huis. Er bestaat nog steeds instortingsgevaar, bleek gisteravond op een bijeenkomst voor gedupeerden.

Bij de brand afgelopen donderdag raakten vijf bewoners hun huis kwijt. 45 bewoners konden niet meteen terug en er is nog geen zekerheid wanneer dat wel kan. "Het is onwerkelijk", reageren twee bewoners van de Pauwstraat. Zij logeren bij vrienden. "Ik hop van bank naar bank", zegt een van hen bij Omroep Gelderland.

De twee waren gisteravond samen met enkele tientallen andere gedupeerden naar de bijeenkomst gekomen in de hoop dat ze voor het weekeinde weer naar huis zouden kunnen. "Maar vandaag hoorden we van onze huisbaas dat het vanwege scheuren in het pand waar we wonen nog niet veilig is om naar huis te gaan. Ook ligt er nog veel roet binnen. En moet er volledige zekerheid zijn dat er geen asbest meer in de omgeving is", aldus de bewoner. "Onze huisbaas zei dat het daarom nog wel weken kan duren."

Panden gestut

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ook bewoners en ondernemers aan de Varkensstraat en Rozemarijnsteeg nog niet terug kunnen. Ook daar bestaan zorgen over de veiligheid. "In de Rozemarijnsteeg is een deel van de panden inmiddels gestut. We onderzoeken nog hoe we in de Varkensstraat de veiligheid het beste kunnen garanderen, zodat bewoners daar kunnen terugkeren. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer dat gaat gebeuren", aldus de gemeente.