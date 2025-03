Politie haalt eigen streeftijd voor noodgevallen niet altijd

De politie is vaak te lang onderweg voor noodhulp, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het streven van de politie is om in 90 procent van de noodgevallen binnen een kwartier op locatie te zijn, maar dat lukte vorig jaar niet.

In 84 procent van de gevallen haalde de politie de streeftijd wel. Het is het laagste percentage in 10 jaar tijd.

De politie zegt tegen de NOS dat intern onderzoek niet wijst op extra calamiteiten als gevolg van het overschrijden van de aanrijtijden. In 35 gemeentes haalde de politie de streeftijd in 90 procent van de noodsituaties wel, maar in 307 gemeentes gebeurde dat niet.

Vooral in landelijke gebieden lukt het de politie niet om de norm te halen. Dat komt volgens de politie omdat de aanrijtijden daar worden beïnvloed door bruggen, rivieren en spoorlijnen.

De daling komt door een tekort aan personeel in combinatie met een toename aan spoedmeldingen. De politie zegt tegen RTL dat noodhulp de prioriteit heeft, maar dat ze niet altijd op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn. Als de politie extra capaciteit inzet op noodhulp, gaat dit ten koste van iets anders.

Brandweer en ambulance

Voor de brandweer geldt een aanrijtijd van 18 minuten bij brand. Die hoefde in 2024 minder vaak uit te rukken voor spoedritten en was vaker dan het jaar daarvoor binnen de streeftijd bij de brand ter plaatse.

Vorige maand bleek uit onderzoek van RTL dat ambulances het vaak ook niet halen om binnen de streeftijd van een kwartier ter plaatse te zijn. Ook in dat onderzoek kwam naar voren dat de aanrijtijd vaak langer is in landelijke gebieden en in grensplaatsen.