150 gegijzelden bevrijd na treinkaping Pakistan, lot andere passagiers onbekend

Het Pakistaanse leger heeft meer dan 150 gijzelaars bevrijd die een dag eerder gevangen waren genomen bij een aanval op een trein door een groep separatisten. Bij de militaire reddingsoperatie zijn 27 aanvallers gedood. Tot nu toe zouden bij de gijzeling tien gegijzelden zijn gedood, onder wie de machinist van de locomotief en acht militairen die omkwamen toen de troepen in een vuurgevecht verwikkeld raakten met de gijzelaars.

In de trein zaten ruim 400 passagiers, onder wie zo'n 200 man militair personeel. In een afgelegen deel van Beloetsjistan vielen de separatisten de trein binnen en gijzelden de inzittenden. 155 passagiers, onder wie vrouwen en kinderen, zijn door het leger gered. 37 van hen raakten gewond. Gisteren was er nog veel onduidelijk over hoeveel mensen werden vastgehouden.

De reddingsoperatie is nog in volle gang, zegt het Pakistaanse leger. Over het lot van de mensen die nog in de trein zitten is weinig bekend. Dat geldt ook voor het aantal aanvallers dat nog aan boord is. In verschillende delen van de trein zouden passagiers nog gegijzeld worden. Bronnen zeggen tegen Pakistaanse media dat de Baloch-separatisten bomvesten dragen.

Trein onder vuur genomen

De aanval was in de regio Beloetsjistan. De trein, de Jaffar Express, was onderweg van de provinciehoofdstad Quetta naar Peshawar, in het noorden van het land. De trein werd tot stilstand gedwongen en onder vuur genomen. Ook zouden er explosieven zijn neergelegd waardoor de trein ontspoorde.

Het verboden 'Baloch Liberation Army' (BLA) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De grootste provincie van Pakistan beschikt over natuurlijke rijkdommen als olie kolen, gas, koper en goud, maar is ook de armste provincie. Volgens de Beloetsjen, een volk uit de regio, worden die rijkdommen ingepikt door de centrale regering.

In november pleegde de BLA een zelfmoordaanslag op een station in Quetta, waarbij 26 mensen omkwamen. Begin vorige maand vielen er 41 doden toen het leger in gevecht raakte met BLA-strijders. Het is voor het eerst dat de separatisten een trein kapen.