Duterte vandaag verwacht in Den Haag, hier wordt hij opgesloten

Voormalig UNDU-directeur Tim McFadden zei ooit over het milde regime: "Voor een gevangene is tijd de grootste vijand. Die tijd zinvol vullen moet voorkomen dat mensen gek worden of in een crisis belanden."

Nooit de kortste route

Op zittingsdagen rijdt de afdeling Beveiligd Vervoer Internationale Strafhoven van de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verdachten heen en weer tussen de gevangenis en het Strafhof. De kortste route is een rechte weg van nog geen 2 kilometer, maar die pakken ze nooit. Dat is te voorspelbaar en dus gevaarlijk.

De gevangenis en het Strafhof zijn officieel geen Nederlands grondgebied. En dat geldt ook voor de auto op het moment dat er een verdachte in zit. Het Nederlands recht geldt er dus niet.

In een interview voor een magazine van DJI zeggen medewerkers dat dat juridisch een grijs gebied is met beveiligings- en politieke risico's. "Als er tijdens de transporten ook maar iets gebeurt, dan moet onze premier dat zien uit te leggen", zegt een van hen. "Onze belangrijkste opdracht is om dat te voorkomen."

Niet druk momenteel

De UNDU is niet bedoeld als de plek waar internationale gevangenen hun eventuele straf uitzitten. De gedetineerden zitten er tijdelijk, zolang het proces loopt. Dat kan soms jaren duren. Op het moment dat een celstraf definitief is, gaan ze in principe naar een ander land om hun straf uit te zitten.

Erg druk is het momenteel niet in de VN-gevangenis in Scheveningen. Er zitten nu vijf personen vast in het cellenblok, onder wie de Kosovaarse oud-president Thaci en een aantal Afrikaanse militieleiders, zegt Stephanie van den Berg, die namens het Britse persbureau Reuters over het ICC schrijft.