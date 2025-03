Corona legt sport stil, vandaag vijf jaar geleden: 'Het brokkelde af waar we bij stonden'

Per 12 maart 2020, vandaag precies vijf jaar geleden, kwam de sport in Nederland stil te liggen. Het coronavirus had de wereld in zijn greep genomen en ook Nederland wist er niet aan te ontsnappen.

NOS Sport-verslaggevers Ayolt Kloosterboer en Vlado Veljanovski maakten de stilstand van de sport vanaf de eerste rij mee en blikken in dit artikel terug op die periode.

Op die 12de maart lieten premier Mark Rutte en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, 's avonds weten: "Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten en mijdt sociale contacten. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast."

In de dagen voorafgaand aan die persconferentie hadden autoriteiten in Noord-Brabant, waar de eerste coronagevallen waren aangetroffen, al besloten vijf duels in het betaald voetbal in de provincie te schrappen en paardensportevenement Indoor Brabant, dat naderde, had het maximum aantal toeschouwers teruggebracht tot 1.000 per dagdeel.

'Het was er leeg en kil'

Maar door die laatste maatregel kon dus een streep. Kloosterboer was 's middags al naar Den Bosch afgereisd, hij weet de aankomst nog goed.

"Het was er leeg en kil. We moesten voor het eerst onze temperatuur laten meten. We hebben het wat lacherig ondergaan. Er was bijna niemand, alleen wat paarden en ruiters. Het promodorp was ontruimd."

"Ik heb nog wel twee interviews gedaan, onder andere met een emotionele Anky van Grunsven. Indoor Brabant was ooit eerder afgelast vanwege mond-en-klauwzeer. Dat zorgde bijna voor een faillissement, dus er waren veel zorgen."