EU komt met eigen importheffingen tegen VS: motoren, drank en spijkerbroeken duurder

De Europese Unie komt met eigen importheffingen op Amerikaanse producten. Zo worden allerlei Amerikaanse producten voor Europeanen duurder, zoals bourbon, Harley Davidson-motoren, boten en spijkerbroeken.

Het is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium die sinds vanochtend zijn ingegaan. Voortaan moeten Amerikaanse bedrijven die deze producten uit het buitenland halen 25 procent extra belasting betalen.

De Europese Unie haalt nu een pakket tegenmaatregelen van stal die eerder in 2018 zijn ingevoerd, toen Trump in zijn eerste termijn heffingen op staal en aluminium invoerde. Dat pakket aan heffingen gaat op 1 april in.

Omdat de heffingen vanuit de VS nu hoger zijn, komt de EU met een extra pakket. De komende weken wordt gekeken welke heffingen nog meer kunnen worden ingevoerd. De Europese Commissie wil uiteindelijk importheffingen invoeren op Amerikaanse producten met een waarde van 18 miljard euro.

"We betreuren deze maatregel ten zeerste", zegt Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen. "Tarieven zijn belastingen. Ze zijn slecht voor het bedrijfsleven, maar nog slechter voor de consument." Toch kon een tegenreactie op de Amerikaanse heffingen volgens haar niet uitblijven.

Er bleef lang verwarring ontstaan of de Amerikaanse heffingen daadwerkelijk vandaag in zouden gaan. Trump dreigde eerder met heffingen op alle producten uit Canada, Mexico en China. Vooralsnog zijn alleen de importtarieven voor China daadwerkelijk ingevoerd.