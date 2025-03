Bedrijven in de duurzame energiesector willen uitzondering op de stikstofregels

"Stikstof betekent voor ons dat we veel langer bezig zijn", vertelt Eefje van Gorp van Tennet. "En die tijd hebben we eigenlijk niet. Er wachten in Nederland zoveel mensen en bedrijven op een aansluiting. Hoe eerder wij kunnen beginnen, hoe eerder wij klanten kunnen aansluiten."

'Trump is de nieuwe Poetin'

Een actueel geopolitiek argument om de energietransitie niet langer op te houden is de roep in Europa om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden in de energievoorziening. Waar Nederland de afgelopen jaren afscheid nam van aardgas uit Russische pijpleidingen, zijn we nu voor een groot deel afhankelijk van Amerikaans vloeibaar gas (lng). Maar liefst 70 procent van de lng die Nederland importeert is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Dat is op dit moment geen comfortabele positie gelet op het beleid van de Amerikaanse regering, aldus Van der Gaag van de NDVE. "In onze gaslevering is Trump eigenlijk de nieuwe Poetin en ook Trump is niet erg voorspelbaar. Dus ik denk dat we liever onze eigen energie willen maken dan dat we bij Trump, Poetin of de emir van Qatar moeten slijmen over energie-import."