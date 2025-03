Wekdienst 12/3: Verdachten grote brand Arnhem voorgeleid • PSV speelt tegen Arsenal

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en hier lees je over de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De drie verdachten van de grote brand in het centrum van Arnhem worden voorgeleid. De rechter-commissaris besluit of de mannen twee weken langer vast blijven zitten. Door de brand van afgelopen donderdag gingen zeker tien panden verloren.

De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, staat voor de rechter. Hij zou vorig jaar achter het stuur van zijn auto langs de A7 hebben gemasturbeerd. Schuiling zegt zelf dat hij plotseling heftige buikpijn kreeg en dat zijn poging die pijn te bestrijden door een andere weggebruiker ten onrechte als aanstootgevend is opgevat.

Vandaag begint de negentigste editie van de Boekenweek met als thema 'Je moerstaal'. Wie voor 15 euro of meer aan boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau. Het boek is geschreven door Gerwin van der Werf, hij kwam als winnaar uit de bus bij de wedstrijd waarbij schrijvers anoniem manuscripten konden insturen.

PSV speelt waarschijnlijk de laatste Champions League-wedstrijd van dit seizoen. De Eindhovenaren zijn op bezoek in Londen voor de achtste finales tegen Arsenal. Vorige week kreeg PSV een enorme nederlaag te verwerken, de thuiswedstrijd eindigde toen in 1-7 voor Arsenal.

Wat heb je gemist?

Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg. De lonen gaan stapsgewijs stijgen, met in totaal 7,5 procent. Ook kunnen medewerkers drie jaar voor hun pensioen minder gaan werken en gaat de reiskostenvergoeding omhoog.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van personeel. Zo hoeven medewerkers voortaan niet meer alleen op huisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen. Ook hoeven ze niet langer hun achternaam op hun naamplaatje te vermelden.

Ander nieuws uit de nacht:

Uit Italië gestolen schilderij gevonden, maar eigenaar wil 'm niet teruggeven aan museum: Het schilderij Madonna en Kind van Antonio Solario werd in 1973 gestolen en kwam later in het bezit van de vrouw. Ondanks pogingen om het terug te krijgen, weigert zij mee te werken.

Oppositie aan kop in parlementsverkiezingen Groenland: Met ruim 90 procent van de stemmen geteld gaat de de Demokraatit-partij aan kop met 30,4 procent. De sociaal-liberale partij is voorstander van onafhankelijkheid van de Denen.

En dan nog even dit:

Het wordt een primeur: vanaf begin volgend jaar worden miljoenen tonnen Nederlandse CO2 in de Noorse grond gepompt. Het is de bedoeling dat die CO2 zo niet meer kan bijdragen aan de opwarming van de aarde: