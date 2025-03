Groenland kiest voor geleidelijke weg naar zelfstandigheid

Scandinavië-correspondent Rolien Créton:

"Groenland was de afgelopen maanden het middelpunt van een geopolitieke storm. Een deel van de Groenlanders is geschrokken van de dreiging van de VS en zien Trump niet als betrouwbare partner. Die denken dat Groenland meer heeft aan een samenwerking met Denemarken.

Vijf van de zes partijen in Groenland willen onafhankelijkheid van Denemarken, maar er is verdeeldheid over hoe snel dat moet gaan. Winnaar Demokraatit kiest voor een voorzichtige lijn in het onafhankelijkheidsproces, maar wil wel blijven samenwerken met Denemarken.

Naleraq wil nauw samenwerken met de VS, maar daar geen onderdeel van zijn. Dat die partij tweede is geworden geeft ook wel aan dat de Groenlanders sterk verdeeld zijn over hoe snel dat onafhankelijkheidsproces in gang moet worden gezet.

De onafhankelijkheid van Denemarken is realistisch als het Groenland lukt om een eigen industrie op te bouwen, vooral op het gebied van mijnbouw en toerisme. Groenland is nu nog afhankelijk van Deens subsidies. Die vormen de helft van de Groenlandse regeringsbegroting."