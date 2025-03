Uit Italië gestolen schilderij gevonden, maar eigenaar wil 'm niet teruggeven aan museum

Een schilderij uit de 16e eeuw dat ruim vijftig jaar geleden uit een Italiaans museum is gestolen is in Engeland opgedoken. Maar de vrouw die het schilderij nu in bezit heeft, wil 'm niet teruggeven aan het museum.

Het schilderij Madonna en Kind van de Italiaanse kunstenaar Antonio Solario werd in 1973 gestolen uit een klein museum in Belluno, in het noorden van Italië. Enige tijd later kocht een baron het kunstwerk en nam het mee naar zijn landhuis in Engeland, zegt advocaat Christopher Marinello die gespecialiseerd is in het terugvinden van gestolen kunst tegen persbureau AP.

Barbara de Dosza, de ex-vrouw van de inmiddels overleden baron, heeft het schilderij nu in bezit, terwijl het stuk nog altijd in de database van gestolen kunst staat van Interpol. Marinello zegt er alles aan te willen doen dat het schilderij weer naar Belluno komt, waar toevallig ook zijn eigen familie vandaan komt.

"Omdat ik banden heb met de regio, heb ik besloten me ermee te bemoeien", zegt Marinello die met zijn bedrijf Art Recovery International heeft geholpen om verschillende gestolen kunstwerken terug te brengen naar de rechtmatige eigenaren. Onder die kunstwerken zaten stukken van Henri Matisse en Henry Moore.

Doet denken aan ex

Tot nu toe is het hem nog niet gelukt omdat de ex-vrouw van de baron niet mee wil werken, ondanks dat ze tegen hem zei dat ze het helemaal geen mooi schilderij vindt. "Ze hangt het niet eens op omdat het haar aan haar ex doet denken", zegt hij. Waarom ze het schilderij niet wil teruggeven is niet duidelijk. De vrouw heeft niet gereageerd op vragen van AP.

Volgens Marinello is het schilderij boven water gekomen toen de vrouw het wilde verkopen op een veiling. Op dat moment werd duidelijk dat het om een gestolen kunstwerk ging. De politie in Engeland werd ingeschakeld, maar die gaf het terug aan de vrouw omdat er volgens de politie "een aantal jaar overheen was gegaan en er geen reactie vanuit Italië kwam in verband met het onderzoek".

Met omgerekend zo'n 118.000 euro is het schilderij overigens niet heel veel waard vergeleken met ander stukken uit die tijd. In het verleden brachten stukken van Solario enkele honderdduizenden euro op op veilingen.

"Het is geen Rembrandt", zegt Marinello. "Maar de waarde is groter dan in geld is uit te drukken", benadrukt hij. "Solario komt uit de regio dus het is veel waard voor de mensen uit Belluno."