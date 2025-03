Ook klimaatbeleid verdeelt de coalitie, PVV en BBB kritisch op minister Hermans

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB blijven verdeeld over of en hoe er extra maatregelen moeten komen om de klimaatdoelen te halen. Over vijf jaar moet Nederland 55 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990, zo is wettelijk vastgelegd.

Zonder extra maatregelen gaat dat vrijwel zeker niet lukken, meldde het Planbureau voor de Leefomgeving vorig najaar. PVV, VVD, NSC en BBB zitten echter allesbehalve op één lijn over hoe nu verder.

Om de doelen alsnog te halen zal meer geld nodig zijn. Klimaatminister Hermans (VVD) wil dit voorjaar met extra maatregelen komen om de uit zicht geraakte doelen weer binnen bereik te brengen. Daar wordt in het kabinet nog aan gewerkt, zei ze in debat met de Tweede Kamer. Het debat legde, net als tijdens het begrotingsdebat vorig jaar, de verschillen tussen de partijen bloot.

Zo wijzen PVV en BBB erop dat huishoudens een veel te hoge energierekening krijgen door de overgang naar nieuwe energievormen. PVV-Kamerlid Kops wees op de 195 miljard euro die volgens ambtenaren nodig is om het Nederlandse stroomnet te versterken. "Meer dan 10.000 euro per inwoner!"

De PVV'er zei er weinig voor te voelen om maar door te denderen met beleid, terwijl al eerder bedachte maatregelen soms niet goed uitvoerbaar lijken. De BBB is ook bang dat er veel te veel maatregelen worden gestapeld, terwijl sommige van die plannen volgens de partij nu al moeilijk zijn in de uitvoering.

'Hindernissen binnen kabinet'

Ook van oppositiepartijen kreeg minister Hermans kritiek. Onder meer GroenLinks-PvdA, D66, CDA en de Partij voor de Dieren vinden dat het kabinet niet doorpakt.

Partij voor de Dieren-Kamerlid Teunissen wees op de gevaren van klimaatverandering voor de natuur, de voedselveiligheid en -zekerheid, mogelijke schade aan infrastructuur en woningen en gebouwen, gevaren voor de gezondheid en een toenemende kans op militaire conflicten.

Volgens het Kamerlid moet de minister "heel hard aan de bak", maar is dat "ingewikkeld" omdat ze te maken heeft "met een stuk of drie, vier hindernissen", daarmee doelend op haar collega-bewindspersonen die volgens Teunissen niet op dezelfde lijn zitten als Hermans.

Teunissen wees onder meer op de plannen van haar collega op Infrastructuur "die een extra vliegveld wil openen" en een collega "die denkt dat kringloopbeleid alleen om plastic bekertjes draait". Hoe gaat minister Hermans haar collega's meekrijgen met maatregelen om de wettelijk vastgestelde doelen te halen, wilde Teunissen weten.

Minister Hermans, die in een lastig pakket zit omdat binnen het kabinet nog niet alle knopen zijn doorgehakt over het verdelen van de geldstromen bij de voorjaarsnota, zei meerdere malen dat er in het kabinet "nog aan een puzzel wordt gewerkt".