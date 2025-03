Feyenoords 'bijzondere' Champions League-avontuur ten einde: 'Zal het nooit vergeten'

Moegestreden accepteerde Feyenoord dinsdagavond de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League. Na een 0-2 nederlaag in De Kuip vorige week was de opgave tegen Internazionale te groot om een plek in de kwartfinales te bemachtigen. In Milaan werd het 2-1 voor de Italianen.

Stranden in de achtste finales, het is een resultaat waarmee Feyenoord kan leven.

"Niemand had verwacht dat wij hier vandaag zouden zijn. Het was bijzonder", zei Feyenoord-aanvoerder David Hancko na de uitschakeling.

"Tuurlijk hadden we graag door willen gaan. Maar het hele Champions League-seizoen was ongelooflijk. Als jonge jongen wilde ik altijd in deze competitie spelen. Ik zal het nooit vergeten."

Positief gevoel

Inter was simpelweg te goed, het krachtsverschil te groot. Toch hield ook trainer Robin van Persie een positief gevoel over aan de avond in San Siro.

"De spelers hebben van de eerste tot laatste minuut keihard gewerkt en goed verdedigd", zei Van Persie. "Aan de bal vond ik ons ook goed, los van een aantal momenten. Maar je speelt tegen een absoluut topteam."