Piastri verlengt vlak voor thuisrace zijn contract bij McLaren voor 'meerdere jaren'

"Samen met Lando hebben we voor de lange termijn alles wat we nodig hebben om onszelf te blijven verbeteren. Ik kijk ernaar uit om Oscar te zien blijven groeien en ontwikkelen als coureur. Ik weet dat er nog veel successen voor hem in het verschiet liggen", zegt Stella.

Teambaas Zak Brown verlengde al eerder zijn contract.

Piastri won in Azerbeidzjan en Hongarije

Piastri was afgelopen seizoen de enige Formule 1-coureur die elke race uitreed. Hij boekte ook zeges in Hongarije en Azerbeidzjan. De Australiër werd uiteindelijk vierde in de WK-stand.