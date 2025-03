Feyenoord kan niet opnieuw stunten in Milaan en is uitgeschakeld in Champions League

Het is Feyenoord niet gelukt om de stunt tegen AC Milan te herhalen tegen Internazionale. In het Giuseppe Meazza was Inter ook in de return te sterk (2-1) voor de ploeg van trainer Robin van Persie. Feyenoord is daardoor uitgeschakeld in de Champions League.

Vol hoop was de Rotterdamse club afgereisd naar de grote Italiaanse stad. Nog geen drie weken geleden werd in hetzelfde stadion met een 1-1 gelijkspel een stunt tegen AC Milan bewerkstelligd. De volgende ronde van de Champions League werd behaald.

Debuut Sliti

Dat was nu ook het doel, maar daarvoor moest Feyenoord wel een 2-0 achterstand goedmaken. Zonder de geblesseerde Igor Paixão en vele andere geblesseerden werd dat een lastige opgave.

Maar de blessure van de Braziliaanse aanvaller bood wel ruimte voor een jongensdroom van de 18-jarige Aymen Sliti. De linksbuiten mocht van Van Persie zijn debuut maken in de hoofdmacht van de Rotterdammers.