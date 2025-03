Liverpool en Slot struikelen in strafschoppenserie over PSG, Bayern naar kwartfinales

Ook Bayern naar kwartfinales

Bayern München was wel in negentig minuten klaar. De Duitse grootmacht was met 0-2 te sterk voor Bayer Leverkusen, nadat het de heenwedstrijd al met 3-0 had gewonnen.

In de kwartfinales staat Bayern tegenover Internazionale. De Italianen wonnen in San Siro met 2-1 van Feyenoord en voorkwamen zo dat Feyenoord, na de succesvolle tussenronde tegen AC Milan, opnieuw voor een stunt kon zorgen in Milaan.