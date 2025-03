Van 'veur mekoar' naar 'mit mekoar': Groningen heeft weer een provinciebestuur

Na bijna een half jaar heeft de provincie Groningen weer een bestuur. De partijen BBB, PvdA, VVD en GroenLinks zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Vanavond presenteerden zij hun programma 'Mit mekoar', een verwijzing naar het akkoord van het vorig jaar gevallen provinciebestuur. Dat heette 'Veur mekoar'.

De plaatsen van Groninger Belang en ChristenUnie zijn in de nieuwe coalitie ingenomen door VVD en GroenLinks. Sinds begin dit jaar voerden drie formateurs gesprekken met fractievoorzitters.

Na de val vorig jaar werd het verstandiger geacht om een heel nieuw team van gedeputeerden neer te zetten. Het is de bedoeling dat zij volgende week worden geïnstalleerd tijdens een extra vergadering van de Provinciale Staten.

Compleet

De nieuwe gedeputeerden zijn onder meer Gouke Moes (BBB), Erik Jan Bennema (VVD) en Pascal Roemers (PvdA). Zij zijn op dit moment alle drie fractievoorzitter van hun partij.

Verder schuift GroenLinks Karin Dekker naar voren. Ze is geen fractievoorzitter, maar wel oud-wethouder in Groningen met bestuurservaring. En vanwege de grootte van de BBB levert die partij een tweede kandidaat-gedeputeerde: Leo Wenneger, op dit moment Statenlid.

Samen met Susan Top, die als enige vanuit de vorige coalitie wel aanblijft, is het bestuur dan weer compleet. Top is partijloos en hield zich al bezig met schadeherstel en gaswinning. Dat zal ze blijven doen, als de Provinciale Staten daar op 19 maart mee instemmen.

"We zijn verschillend, maar wat ons bindt is groter dan wat ons scheidt", staat in het voorwoord van het coalitieakkoord. De partijen willen onder meer dat gaswinning uit kleine velden "zo snel als het kan" stopt.

Conflict om windpark

Het vorige college van de Gedeputeerde Staten viel in september na een debat over de komst van een windmolenpark bij de Eemshaven. De ChristenUnie stapte eruit nadat coalitiegenoot BBB en twee leden van Groninger Belang tegen de komst van dat park hadden gestemd.

De BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang hadden afgesproken geen nieuw windpark toe te laten, maar bestaande afspraken wel na te komen. Het plan voor een windmolenpark bij de Eemshaven lag er al sinds 2014 en er was ook al een principebesluit over genomen.

De partijen konden na het conflict niet meer met elkaar verder. Het vertrouwen was daarvoor te veel beschadigd, schreef RTV Noord eerder.