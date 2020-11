Invallers helpen RKC aan verdiend punt tegen tiental Heerenveen

RKC Waalwijk heeft in een vermakelijk duel met 1-1 gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen. De Friezen waren vrijwel het gehele duel de onderliggende partij, maar leken de 1-0 voorsprong met tien man over de streep te trekken.

Vijf minuten voor tijd zorgde invaller Vitali Damascan voor de verdiende gelijkmaker.

Corona

Daags voor de ontmoeting werd Heerenveen opgeschrikt door een positieve coronatest. Trainer Johnny Jansen moest daardoor drie spelers missen, waarvan twee uit voorzorg in thuisisolatie bleven.

Dat liet zich vooral voelen op de reservebank, want de basisopstelling van de Friezen leek nog verdacht veel op de formatie die zo knap bovenin meedraait in de eredivisie.

Toch waren de Waalwijkers heer en meester in het openingskwartier, maar de eerste de beste kans voor Heerenveen leverde meteen een doelpunt op.

Jan Paul van Hecke vond Henk Veerman met een dieptepass. De aanname van de Volendamse spits was niet best, maar daarmee ontdeed hij zich wel van verdediger Melle Meulensteen en oog in oog met doelman Kostas Lamprou aarzelde Veerman geen moment.