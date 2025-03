Portugees parlement zegt vertrouwen op in premier, nieuwe verkiezingen in zicht

Al weken wordt hierover in het parlement gediscussieerd. Montenegro kreeg de kans om zich te verantwoorden, maar hield vol niet fout te zitten. "Ik heb geen enkele misdaad begaan en ik heb ook geen ethische fout gemaakt", zei de premier. Door zijn houding begon de oppositie juist meer tegengas te geven. Uiteindelijk gaf de premier zelf aan een motie van vertrouwen te willen. Daar stemde de regering vorige week mee in.

Vlak daarna gaven het radicaal-rechtse Chega (49 zetels) en de socialistische partij PS (78 zetels) aan dat zij tegen de regering zouden gaan stemmen. Samen hebben deze twee partijen een ruime meerderheid en dus wordt er al bijna een week gesproken over nieuwe verkiezingen. Waarschijnlijk worden deze tussen 11 en 18 mei gehouden. Dat zouden dan de derde verkiezingen in zo'n drie jaar tijd tijd.

Corruptie en schandalen

Ook Montenegro's voorganger António Costa, tegenwoordig voorzitter van de Europese Raad, trad in 2023 voortijdig af als premier van Portugal. De socialist was betrokken hij een politieonderzoek naar mogelijke corruptie bij verschillende groene projecten. Het onderzoek naar die zaken loopt nog.

Afgaand op de peilingen van afgelopen maand, is er sinds de verkiezingen van vorig jaar weinig veranderd. Volgens die cijfers zou de partij van de Montenegro net iets meer zetels krijgen dan de socialistische partij PS en komt Chega op de derde plaats. Montenegro heeft al gezegd dat hij zich bij nieuwe verkiezingen weer verkiesbaar wil stellen.

Koffers stelen

Het radicaal-rechtse Chega groeide de afgelopen jaren hard en behaalde sinds de oprichting in 2019 bij elke verkiezingen steeds meer stemmen. Of ze daar bij de komende verkiezingen ook op kunnen rekenen is de vraag. De afgelopen maanden viel de partij van het ene in het andere schandaal.

Zo bleek een regionale politicus een 15-jarige jongen te hebben betaald voor orale seks. Een andere politicus is door de politie betrapt op het stelen van koffers van bagagebanden op verschillende vliegvelden.

Volgens Portugese media verkocht hij de spullen uit de koffers online. Hij werd direct afgestraft door zijn partijgenoten, maar de vraag is of de kiezer dit soort schandalen gaat meenemen in hun overwegingen bij de stembus.