Griekspoor verslaat Watanuki en staat voor het eerst in kwartfinales Indian Wells

Tallon Griekspoor heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de kwartfinales van een masterstoernooi. De tennisser uit Amsterdam was in de achtste finales van Indian Wells in twee sets (7-6 (4), 6-1) te sterk voor Yosuke Watanuki uit Japan, de mondiale nummer 349.

Indian Wells wordt beschouwd als een van de belangrijkste tennistoernooien, buiten de vier grandslams en de ATP Finals. Tot aan dit jaar was Griekspoor niet verder gekomen dan de derde ronde van het prestigieuze hardcourttoernooi in Californië.

Winst op Zverev

Griekspoor bereikte de achtste finales door in de tweede ronde te stunten tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer één van de plaatsingslijst en de mondiale nummer twee. Vervolgens was hij te sterk voor de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.