President Iran wil niet 'op bevel' met Trump onderhandelen over atoomprogramma

De Iraanse president Pezeshkian zegt dat zijn land niet met de VS om tafel wil over het Iraanse atoomprogramma terwijl het wordt bedreigd. "Je doet maar wat je wil", zei Pezeshkian over de Amerikaanse president Trump, schrijven Iraanse staatsmedia.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Trump de hoogste leider van Iran, ayatollah Khamenei, een brief heeft gestuurd. Daarin stelde hij voor om opnieuw over het Iraanse atoomprogramma te onderhandelen. Ook onderstreepte Trump dat Iran absoluut geen kernmacht mag worden.

"Ik heb ze een brief geschreven waarin ik zeg dat ik hoop dat ze willen onderhandelen, want als we militair moeten ingrijpen zou dat verschrikkelijk zijn", zei hij in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. Een reactie van de Iraanse president bleef tot vandaag uit.

"Het is onacceptabel voor ons dat de Verenigde Staten bevelen geven en bedreigingen uiten", zegt Pezeshkian nu. Zaterdag reageerde ayatollah Khamenei al. Hij zei dat Teheran zich niet zal laten intimideren om tot onderhandelingen te komen.

Uit de atoomdeal

In 2018, tijdens zijn eerste termijn als president, besloot Trump dat de VS uit het atoomakkoord met Teheran zou stappen. De VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland en Duitsland sloten de deal in 2015 en spraken daarin af om het nucleaire programma van Iran terug te schroeven en onder internationaal toezicht te plaatsen, in ruil voor het schrappen van sancties.

Trump was niet te spreken over de deal, omdat Iran in zijn ogen zo gewoon kon doorgaan met het ontwikkelen van een kernwapen.