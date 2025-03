Georgescu mag definitief niet meedoen aan Roemeense presidentsverkiezingen

Calin Georgescu mag definitief niet meedoen aan de presidentsverkiezingen die in mei in Roemenië plaatsvinden. Het Constitutionele Hof in Roemenië heeft zijn beroep tegen het besluit om zijn kandidatuur ongeldig te verklaren afgewezen.

De centrale kiescommissie in Roemenië bepaalde zondag dat de radicaal-rechtse Georgescu was uitgesloten van deelname. In een verklaring schreef de commissie dat een presidentskandidaat "de grondwet moet respecteren en de democratie moet verdedigen".

Daarnaast verwees de commissie ook naar de eerdere uitspraak van het Constitutionele Hof in december, waarmee de eerste verkiezingsronde van de presidentsverkiezingen ongeldig werd verklaard. Omdat hij Georgescu in die eerste ronde de regels had geschonden, kan hij niet nog een keer meedoen, oordeelde de commissie.

De 62-jarige politicus sprak in een reactie van "een klap voor de democratie wereldwijd".

Unaniem

Maar de hoogste rechter in Roemenië onderschrijft nu dus het oordeel van de commissie. Het besluit was unaniem en is definitief. Honderden aanhangers van Georgescu hadden zich vanmiddag in hoofdstad Boekarest verzameld bij het gebouw van het hof. Ze riepen daarbij onder meer "dieven" en "vrijheid".

Georgescu won in november onverwacht de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Vervolgens werd er een onderzoek gestart, na berichten over Russische inmenging in de verkiezingscampagne. De Roemeense veiligheidsraad stelde vervolgens de beïnvloeding van Rusland vast.

Zo waren volgens de Roemeense veiligheidsdiensten massaal video's van Georgescu gedeeld op TikTok door nepaccounts. Daarna bepaalde de hoogste rechter in het land dat de presidentsverkiezingen over moesten. Die worden nu in mei gehouden.

Ondanks het verkiezingsschandaal is de pro-Russische Georgescu nog altijd populair in Roemenië. Volgens een opiniepeiling die drie weken geleden werd afgenomen zou hij bij nieuwe presidentsverkiezingen ruim 40 procent van de stemmen krijgen, zo schrijft de nieuwssite Romania-Insider.