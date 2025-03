VS leveren per direct weer militaire steun en inlichtingen aan Oekraïne

Na urenlange gesprekken tussen de Verenigde Staten en Oekraïne in het Saudische Jeddah gaan de Amerikanen per direct weer militaire hulp leveren aan Oekraïne. Ook gaat de VS weer inlichtingen delen met het Oekraïense leger.

Daarnaast accepteert Oekraïne een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren van dertig dagen met Rusland. De Verenigde Staten gaan het voorstel vandaag of morgen aan het Kremlin voorleggen. President Trump hint op een gesprek met de Russische president Poetin later deze week. Vanuit Rusland is er is nog geen reactie gekomen op het plan.

"We gaan ze vertellen dat dit op tafel ligt", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio na het overleg in Jeddah. "Oekraïne is bereid om te stoppen met de gevechten, te stoppen met schieten en te gaan praten. En nu is het aan hen (Rusland, red.) om ja of nee te zeggen."

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is inmiddels al meer dan drie jaar aan de gang. Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen massaal Oekraïne binnen.

Alsnog grondstoffendeal

Precies een week geleden pauzeerden de Verenigde Staten alle militaire hulp aan Oekraïne. Een dag later werd bekend dat de VS ook het delen van inlichtingen aan Oekraïne had opgeschort. De militaire steun en inlichtingen vanuit de VS zijn essentieel voor Oekraïne in de oorlog met Rusland.

Trump gaf aan dat de VS de hulp weer zou hervatten zodra Oekraïne zou laten zien zich "te goeder trouw in te zetten" voor onderhandelingen met Rusland.

De pauzes volgden op de openlijke botsing tussen de Amerikaanse president Trump en Oekraïense president Zelensky in het Witte Huis, eind vorige maand. Naar verwachting zouden de twee leiders toen een principeovereenkomst ondertekenen over de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog, inclusief een grondstoffendeal. In plaats daarvan werd Zelensky het Witte Huis uitgestuurd.

Voor het eerst sinds die hevig ontspoorde ontmoeting voor het oog van de pers kwamen een Oekraïense en Amerikaanse delegatie vandaag bijeen. In het Saudische Jeddah is afgesproken om zo snel mogelijk alsnog een grondstoffendeal te ondertekenen.

Tijdens de gesprekken zat onder meer de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz aan tafel. Zelensky was ook in Jeddah, maar zat niet aan tafel bij de gesprekken.