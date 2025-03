Ontketende Yamal en Raphinha helpen Nederland aan tweede CL-ticket in 2026/2027

Nederland mag ook in het seizoen 2026/2027 twee teams rechtstreeks de Champions League insturen. Dat komt doordat FC Barcelona dinsdagavond aan de hand van de ontketende Lamine Yamal en Raphinha in de Champions League het Portugese Benfica uitschakelde met een 3-1 overwinning.

Door de uitschakeling van de Portugese topclub heeft Nederland nu definitief de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst binnengehaald.

Naast twee zekere CL-plekken behoudt Nederland ook plaatsen in de derde voorronde van de Champions League, de Europa League (voor de bekerwinnaar), de tweede voorronde van de Europa League en eentje voor de tweede voorronde van de Conference League.

Sterk begin Barcelona

Barcelona had de heenwedstrijd in Portugal al met 1-0 gewonnen en had dus eigenlijk genoeg aan een gelijkspel. Maar de koploper van Spanje trok vanaf de openingsfase meteen de gashendel open.

Schoten van Yamal en Robert Lewandowski waren de eerste waarschuwingen voor Benfica-doelman Anatolij Troebin. De Oekraïner wist nog redding te brengen, maar had het nakijken na een weergaloze actie van Yamal.