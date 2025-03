Amsterdam scherpt regels voor vakantieverhuur in deel van de stad verder aan

De verhuur van Amsterdamse woningen aan toeristen moet verder worden ingeperkt om overlast tegen te gaan, vind het stadsbestuur. Amsterdammers mogen hun woning vanaf volgend jaar nog maar vijftien nachten per jaar verhuren. Nu mogen ze dat nog dertig nachten per jaar doen.

Het stadsbestuur stelt voor om de beperking te laten gelden voor het stadsdeel Centrum en de wijken Nieuwe Pijp en Oude Pijp. Daar hebben de huishoudens het meeste last van toerisme; een groot deel de bewoners geeft aan negatieve gevolgen te ervaren van vakantieverhuur, schrijft regionale omroep NH.

Het stadsbestuur schrijft dat het het plan rond de zomer voorlegt aan bewoners en belangenorganisaties. Bedoeling is dat de gemeenteraad daarna een besluit neemt over het plan, dat bij groen licht vanaf april volgend jaar moet ingaan.

Registratieplicht

De gemeente is al jaren bezig om de verhuur van woningen aan toeristen aan banden te leggen. Het maximaal aantal verhuurdagen werd in 2019 aangescherpt van zestig naar dertig. Ook moeten vakantieverhuurders een vergunning en registratienummer hebben.

Toch ervaren inwoners in een groot deel van de stad nog steeds overlast door toerisme. Met de nieuwe maatregel wil de gemeente de leefbaarheid in die wijken verbeteren.

Escalatieladder

De gemeente volgt daarbij een stappenplan, de zogeheten escalatieladder. Als deze stap niet voldoende helpt, kan de gemeente op een volgende trede vakantieverhuur in bepaalde wijken tijdelijk verbieden. Het zou dan gaan om een periode van maximaal drie jaar.

De situatie wordt in dat geval continu gemonitord, aldus de gemeente. "En het college kan regels weer versoepelen of terugdraaien als de balans in een wijk is hersteld."

Toerisme

Sinds de invoering van een lokale verordening in 2021 is de gemeente verplicht om maatregelen te nemen die de toerisme-overlast beperken.

In 2023 waren er ongeveer 22 miljoen overnachtingen in Amsterdamse hotels en andere accommodaties en ook in 2024 oversteeg het aantal hotelovernachtingen ruimschoots boven de afgesproken grens van 20 miljoen.