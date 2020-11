PSV krijgt met remise bij Twente rekening gepresenteerd na vele missers

PSV had eerder in de wedstrijd ook al een penalty gekregen, toen de VAR scheidsrechter Pol van Boekel naar de kant riep om een overtreding van Jesse Bosch op Noni Madueke nog eens te beoordelen. Joël Drommel keerde de inzet van Eran Zahavi, zoals de keeper van Twente de hele wedstrijd al meer Eindhovens succes in de weg had gestaan.

PSV heeft duur puntenverlies geleden in Enschede. Een uur lang was het eenrichtingsverkeer tijdens het uitduel met FC Twente, maar in het laatste halfuur lieten de Eindhovenaren hun tegenstander terugkomen: 1-1.

Waar FC Twente in het eerste uur op een schot van Václav Cerny na helemaal niets liet zien tegen het oppermachtige PSV, was Drommel met name bij de inzetten van Noni Madueke en Pablo Rosario op zijn best.

Ibrahim Sangaré produceerde vlak na rust in kansrijke positie nog een slap rollertje, voordat het duel ineens kantelde.

De eerste waarschuwingsschoten werden gelost uit snelle uitbraken via Halil Dervisoglu, Danilo en Cerny, maar voor succes moest Twente wachten tot de bal op elf meter werd gelegd. Na een knal van aanvoerder Wout Brama tegen de armen van Gakpo kon arbiter Van Boekel niets anders dan een strafschop toekennen.

In het laatste halfuur was Twente zelfs iets gevaarlijker. Het moegestreden PSV had zelfs geen lucht meer om de thuisploeg in de slotfase nog even bij de keel te grijpen, waardoor het de derde plaats nu aan Feyenoord kwijt is.