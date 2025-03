11/3 in Nieuwsuur: Oud-minister Ollongren over ontwikkelingen wereldtoneel • Berging tanker Noordzee

Oekraïne stemt in met wapenstilstand, VS hervat steun

Oekraïne heeft ingestemd met een Amerikaans voorstel voor een onmiddellijk staakt-het-vuren van dertig dagen in de oorlog met Rusland. Dat zeggen Oekraïne en de VS in een gezamenlijke verklaring na gesprekken in Saudi-Arabië. In de verklaring staat ook dat de Verenigde Staten per direct weer militaire hulp gaan leveren aan Oekraïne. Ook gaat de VS weer inlichtingen delen.

Ook in Parijs werd vandaag topoverleg gepleegd. Europese legerchefs kwamen daar vandaag bijeen over een troepenmacht die na een bestand veiligheidsgaranties moet bieden in Oekraïne.

We bespreken de ontwikkelingen met oud-minister van Defensie Kajsa Ollongren.